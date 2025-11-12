Camille Flammarion, le pèlerin des étoiles Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mercredi 12 novembre, 19h00 Gratuit, sur inscription

Camille Flammarion, le pèlerin des étoiles au CNAM

La Société astronomique de France (Saf) accueille Jacques Arnould, expert éthique au Centre national d’études spatiales (CNES).

INTERVENANT

Jacques Arnould est un philosophe, historien des sciences. Ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences, Jacques Arnould s’intéresse aux relations entre sciences, cultures et religions, avec un intérêt particulier pour deux thèmes : celui du vivant et de son évolution, celui de l’espace et de sa conquête.

Le Cnam, grand établissement spécialiste de la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) a été fondé en 1794 par l’abbé Grégoire pour perfectionner l’industrie nationale. C’est aujourd’hui un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les formations du Cnam – plus de 750, dans les domaines les plus variés – sont construites et dispensées en lien étroit avec les entreprises et organisations professionnelles. 80 % d’entre elles sont en formation continue et 20 % en formation initiale (principalement en apprentissage).

Le Cnam abrite également le musée des Arts et Métiers, au cœur de Paris, qui conserve la plus ancienne collection industrielle et technologique au monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T20:30:00.000+01:00

1

https://culture.cnam.fr/novembre/camille-flammarion-le-pelerin-des-etoiles-1576089.kjsp?RH=age_nove

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris