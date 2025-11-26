Camille Giry : Ça va bien se passer Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 20:30 –

Gratuit : non 30 € 30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Camille Giry est féministe. Elle est aussi plein d’autres choses, mais c’est souvent comme ça qu’on la définit. Alors pendant une heure, entre rires et réflexions profondes, chiffres implacables et métaphores animales, émotions et mauvais mimes, elle va vous prouver que, franchement, être décrite d’abord comme une féministe, c’est carrément cool. Un jour, ce sera même la norme, mais en attendant, on fait des spectacles. En parallèle de son duo Camille & Justine qui cartonne sur les réseaux sociaux, Camille se lance en solo, dans un one woman show qui compte bien vous donner envie de dégommer le patriarcat, entre deux éclats de rire.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/