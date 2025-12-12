CAMILLE GIRY – LA NOUVELLE SEINE Paris

CAMILLE GIRY Début : 2026-03-07 à 19:30. Tarif : – euros.

Un jour, être féministe ce sera la norme. En attendant, on fait des spectacles.En parallèle de son duo Camille & Justine, qui cartonne sur les réseaux sociaux, Camille se lance en solo, dans un one woman show qui compte bien vous donner envie de dégommer le patriarcat, entre deux éclats de rire.Artiste : Camille Giry

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75