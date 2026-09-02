Camille Lorente Théâtre Blossac Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Camille Lorente

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 21:45:00

Date(s) :

2026-10-03

Camille Lorente est une humoriste et une chroniqueuse française au ton féministe et décalé. Ancienne journaliste chez madmoiZelle sous le pseudonyme Queen Camille, elle s’est tournée vers le stand-up à la fin des années 2010.

Sur scène, elle mêle récits personnels, autodérision et observations sociales dans un humour à la fois piquant et absurde. Son spectacle aborde avec franchise les relations, le corps, ses origines ardéchoises et les injonctions faites aux femmes. En parallèle, elle coanime le podcast 4 Quarts d’Heure et intervient régulièrement sur France Inter comme chroniqueuse dans l’émission Zoom Zoom Zen.

Appréciée pour son authenticité et son écriture fine, Camille Lorente est une des nouvelles voix prometteuses du stand-up français.

_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Camille Lorente

L’événement Camille Lorente Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne