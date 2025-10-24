Camille Lorente- One-woman Show La Comédie du Finistère Brest

Camille Lorente- One-woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 21:00:00

fin : 2026-01-15 22:15:00

Date(s) :

2026-01-15

Le spectacle le plus drôle de Camille Lorente ! C’est son premier. Et le seul pour l’instant. Mais il est vraiment bien.

Il parle de choses universelles comme trouver l’amour, devenir adulte, être un dauphin… On en sort pas forcément grandi, mais on rit et putain c’est déjà ça de pris.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Camille Lorente- One-woman Show Brest a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole