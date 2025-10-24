Camille Lorente- One-woman Show La Comédie du Finistère Brest
Camille Lorente- One-woman Show
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2026-01-15 21:00:00
fin : 2026-01-15 22:15:00
2026-01-15
Le spectacle le plus drôle de Camille Lorente ! C’est son premier. Et le seul pour l’instant. Mais il est vraiment bien.
Il parle de choses universelles comme trouver l’amour, devenir adulte, être un dauphin… On en sort pas forcément grandi, mais on rit et putain c’est déjà ça de pris.
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
