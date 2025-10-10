Camille & Matthieu Saglio Cie Anaya Théâtre de la Halle au Blé La Flèche

Camille & Matthieu Saglio Cie Anaya

Début : 2026-01-09 20:30:00

2026-01-09

Quand il était petit, Camille entendait son grand frère Matthieu faire ses gammes au violoncelle et cela lui paraissait bien étrange, comme un rituel auquel personne d’autre n’était convié…

Au fil du temps, chacun des deux a tissé sa propre relation à la musique, sa propre approche ; du côté de la chanson pour l’un et du côté du jazz et de la world music pour l’autre. Et puis, petit à petit s’est dessiné un nouveau possible, comme si les fils se mettaient à tresser ensemble un chemin à explorer à deux. Chemin de cordes évidemment, cordes de violoncelle et cordes vocales. Cordes si similaires qu’elles se confondent, s’accordent et se mélangent à merveille. Dans ce nouveau projet, les deux frères créent des liens, des ponts, entre leurs univers pour en faire émerger un nouveau territoire à explorer. .

English :

When he was little, Camille used to hear his big brother Matthieu playing his cello scales, and it seemed strange to him, like a ritual to which no one else was invited?

German :

Als Camille klein war, hörte er seinen älteren Bruder Matthieu auf dem Cello spielen, was ihm seltsam vorkam

Italiano :

Quando era bambino, Camille sentiva il fratello maggiore Matthieu esercitarsi nelle scale del violoncello e gli sembrava molto strano, come un rituale a cui nessun altro era invitato?

Espanol :

Cuando era niño, Camille oía a su hermano mayor Matthieu practicar sus escalas de violonchelo, y le parecía muy extraño, como un ritual al que nadie más estaba invitado..

