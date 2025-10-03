Camille n’aime pas ça Pesmes

Camille n’aime pas ça

Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Ecrivain au succès planétaire, Dominique Mercier est dans le doute.

Pas d’inspiration, la pression de l’éditeur, son avenir s’assombrit.

Pourtant, parfois, la peur du vide existentiel offre de l’espace à l’inattendu, à ce qui surgit de nulle part sans

qu’on n’en maîtrise le moindre élément, un engrenage infernal où tout dérape.

Une comédie débridée et tendre entre rêve et réalité… .

Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com

