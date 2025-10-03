Camille n’aime pas ça Pesmes
Camille n’aime pas ça
Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Ecrivain au succès planétaire, Dominique Mercier est dans le doute.
Pas d’inspiration, la pression de l’éditeur, son avenir s’assombrit.
Pourtant, parfois, la peur du vide existentiel offre de l’espace à l’inattendu, à ce qui surgit de nulle part sans
qu’on n’en maîtrise le moindre élément, un engrenage infernal où tout dérape.
Une comédie débridée et tendre entre rêve et réalité… .
Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com
English : Camille n'aime pas ça
German : Camille n'aime pas ça
Italiano :
Espanol :
