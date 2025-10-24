CAMILLE TISSOT – ESPACE GERSON Lyon

CAMILLE TISSOT Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Comédienne depuis dix ans, et ancienne chroniqueuse chez Canal plus, Camille lance son premier spectacle, Heureuse.Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique.Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.“ Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive. “ Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69