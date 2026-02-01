Camille Tissot Heureuse | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-26 20:30:00
fin : 2026-02-26 21:50:00
2026-02-26
Venez voir Camille Tissot dans son specracle Heureuse
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Camille Tissot in her show Heureuse
