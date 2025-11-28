Camille Tissot : Heureuse – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Comédienne depuis dix ans et ancienne chroniqueuse chez Canal +, Camille lance son premier spectacle : « Heureuse ». Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique. Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques et de personnages de son quotidien. « Je ne suis pas ridée, en fait je suis juste expressive. » Avec « Heureuse », Camille libère la parole et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante ! Représentations du 9 au 11 avril 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/