CAMILLE TISSOT THEATRE LE COLBERT Toulon

CAMILLE TISSOT Début : 2027-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Comédienne depuis dix ans, et ancienne chroniqueuse chez Canal plus, Camille lance son premier spectacle, Heureuse.Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique.Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien. « Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive. » Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante !

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83