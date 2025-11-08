CAMINALUZ DUO Musiques du monde Le Champ Commun Augan

CAMINALUZ DUO Musiques du monde

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Deux musiciens, Maïwen Ourtiga au chant et Philippe Bayle à la guitare, mélangent leurs compositions originales aux influences d’Amérique du Sud, de Cuba, du Cap Vert, des Antilles et de la Réunion. S’entremêlent musiques du monde et chansons françaises, mâtinées de jazz et d’improvisations.

Sur scène, ils enregistrent le son de leurs instruments et autres objets en direct, qu’ils mixent avec un sampleur numérique pour nous faire partager des expériences sonores qui marquent leur univers musical.

LE CHAMP COMMUN / PRIX LIBRE / CONTACT estaminet@lechampcommun.fr / 0297934851 / Petite restauration sur place .

