Camion Colette rue de Tabur Varennes-en-Argonne

rue de Tabur Cour de l’école Varennes-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 16:30:00
Date(s) :
2026-03-25
La ludothèque Le camion Colette s’invite à l’EHPAD place au jeu, à la joie et aux rencontres ! N’hésitez pas à venir en familles.Tout public
rue de Tabur Cour de l’école Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 6 85 62 43 39 familles.rurales.cea@gmail.com
English :
The toy library Le camion Colette invites itself to the EHPAD: time for games, fun and encounters! Don’t hesitate to bring your family.
L’événement Camion Colette Varennes-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-04 par OT DU PAYS D’ARGONNE