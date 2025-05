Camion-cross & sprint cars – Baud, 7 juin 2025 07:00, Baud.

Morbihan

Camion-cross & sprint cars Circuit de Kernantec Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

38ème édition coupe de France et sprint-cars.

Samedi à partir de 8h exposition de camions décorés et défilé en ville à 18h30. Dimanche à partir de 8h.

Buvette et restauration sur place.

Entrée samedi 10€, dimanche 13€, forfait week-end 16€. Gratuit jusqu’à 16 ans. .

Circuit de Kernantec

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 02 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Camion-cross & sprint cars Baud a été mis à jour le 2025-05-18 par OT BAUD Communauté