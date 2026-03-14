Camion Dépistage Cancer du sein, de l’utérus et du colon

Place de l’Estelette CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

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Place de l’Estelette CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 75 09 69

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L’événement Camion Dépistage Cancer du sein, de l’utérus et du colon Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-10 par HPTE|CDT65