CAMION MOBILSPORT

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Le Foyer rural Pourcharesses Villefort vous donne rendez-vous avec le camion MobilSport

À la halle des sports

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Inscription auprès du Foyer rural 3€ (+ adhésion 7€)

Les enfants inscrits au club multisport du Foyer rural sont inscrits d’office

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

The Foyer rural Pourcharesses Villefort invites you to a rendezvous with the MobilSport truck

At the sports hall

For children aged 6 to 10

Registration with the Foyer rural 3? (+ membership 7?)

Children enrolled in the Foyer Rural multisport club are automatically enrolled

L’événement CAMION MOBILSPORT Villefort a été mis à jour le 2026-02-23 par 48-OT Mont Lozere