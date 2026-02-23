CAMION MOBILSPORT Villefort
CAMION MOBILSPORT Villefort samedi 14 mars 2026.
CAMION MOBILSPORT
Halle des sports Villefort Lozère
Tarif : 3 – 3 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28
Le Foyer rural Pourcharesses Villefort vous donne rendez-vous avec le camion MobilSport
À la halle des sports
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Inscription auprès du Foyer rural 3€ (+ adhésion 7€)
Les enfants inscrits au club multisport du Foyer rural sont inscrits d’office
Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
English :
The Foyer rural Pourcharesses Villefort invites you to a rendezvous with the MobilSport truck
At the sports hall
For children aged 6 to 10
Registration with the Foyer rural 3? (+ membership 7?)
Children enrolled in the Foyer Rural multisport club are automatically enrolled
L’événement CAMION MOBILSPORT Villefort a été mis à jour le 2026-02-23 par 48-OT Mont Lozere