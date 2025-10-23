Camion’oh Passage des 3 marchands Gençay
Camion'oh Passage des 3 marchands Gençay jeudi 23 octobre 2025.
Camion’oh
Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay Vienne
Spectacle vivant pour les tous petits interprété par Zoé Klinka-Herpin & Wilfrid Schopp. De 6 mois à 4 ans. Limité à 20 places. Pensez à réserver.
Accompagnés de deux musiciens, les enfants déambulent autour de la camina, structure en forme d’oeuf composée de plusieurs pan sonores et sensoriels (instruments à cordes, cartons, percussions, fil, paravent…) et interagissent au gré de ce qu’ils touchent, voient et entendent. Au bout de ce chemin, ils entrent dans la camina pour chanter et jouer les instruments entendus pendant leur déambulation. .
Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 83 67 26 cinemadegençay@free.fr
