Camion’oh Passage des 3 marchands Gençay

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Spectacle vivant pour les tous petits interprété par Zoé Klinka-Herpin & Wilfrid Schopp. De 6 mois à 4 ans. Limité à 20 places. Pensez à réserver.

Accompagnés de deux musiciens, les enfants déambulent autour de la camina, structure en forme d’oeuf composée de plusieurs pan sonores et sensoriels (instruments à cordes, cartons, percussions, fil, paravent…) et interagissent au gré de ce qu’ils touchent, voient et entendent. Au bout de ce chemin, ils entrent dans la camina pour chanter et jouer les instruments entendus pendant leur déambulation. .

Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

