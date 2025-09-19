« Camouflages » aux Rosiers – Usine Pillard Les 8 Pillards Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Camouflages », une exposition photographique.

Les artistes de Degrés 127, Alice Ruffini et Valentine Ponçon ont initié un projet photographique in situ et vivant, avec les enfants habitants du quartier Des Rosiers, classé Patrimoine Architectural du XXème siècle, dans le cadre des interventions hebdomadaires d’Arts et Développement.

Une invitation à redécouvrir leur environnement sous un angle poétique et inattendu.

En se camouflant dans le quartier, on peut voir sans être vu, explorer des lieux interdits, se fondre dans son environnement pour mieux se l’approprier ou au contraire s’en extraire.

Les 8 Pillards 15 rue des frères cubeddu, 13014, Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.les8pillards.com/ Les 8 Pillards, installé.e.s dans l’ancienne usine Pillard à Marseille (quartier Bon Secours) représentent une communauté de travail inspirée, autour des arts visuels, plastiques, scéniques, de l’architecture, du design et de l’urbanisme.

Ils expérimentent des pratiques urbaines en réponse aux défis environnementaux et en témoignant de manière plurielle de ce que signifie aujourd'hui être artiste, artisan ou architecte.

Journées européennes du patrimoine 2025

@degres127