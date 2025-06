Camp américain Reconstitution d’un camp U.S. 39-45 de repos avec tentes et véhicules d’époque Pluméliau-Bieuzy 27 juin 2025 07:00

Morbihan

Camp américain Reconstitution d’un camp U.S. 39-45 de repos avec tentes et véhicules d’époque Site de la chapelle de la Ferrière Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Reconstitution d’un camp U.S. 39-45 de repos avec tentes et véhicules d’époque (Jeep, Dodge, GMC, Side-car, etc.).

Différents ateliers seront proposés sur place (infirmerie, armement, mécanique, etc.).

Baptêmes en véhicules américains proposés en après-midi au tarif

de 5 € / personne. Buvette sur place Entrée gratuite

Ouverture du camp samedi 28 et dimanche 29 juin 2025 de 13h à 18h

(16h le 29).

Contact Cyril 06 16 40 43 57

Organisé par l’association Airborne 44 .

Site de la chapelle de la Ferrière

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 16 40 43 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Camp américain Reconstitution d’un camp U.S. 39-45 de repos avec tentes et véhicules d’époque Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-06-20 par OT BAUD Communauté