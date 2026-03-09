Camp Churchill Ancien presbytère Arromanches-les-Bains

Camp Churchill

Ancien presbytère 4, Avenue de Mountbatten Arromanches-les-Bains Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

2026-06-05

Camp de reconstitution historique présentant des scènes de vie de l’année 1944. Au programme de cette immersion reconstitution de bivouacs militaires (britanniques et allemands), mise en lumière de la vie civile sous l’Occupation et à la Libération, animations musicales.

Le camp de reconstitution Churchill présentera des scènes de vie de l’année 1944.

Au programme de cette immersion reconstitution de bivouacs militaires (britanniques et allemands), mise en lumière de la vie civile sous l’Occupation et à la Libération, présence de nombreux passionnés pour partager ce patrimoine vivant, animations musicales durant les 3 jours. .

Ancien presbytère 4, Avenue de Mountbatten Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 22 34 31 info@musee-arromanches.fr

English : Camp Churchill

A historical re-enactment camp featuring scenes from life in 1944. The programme includes re-enactments of military bivouacs (British and German), civilian life during the Occupation and the Liberation, and musical entertainment.

