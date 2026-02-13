Camp Claude + Arthur Fu Bandini Amiens

Camp Claude + Arthur Fu Bandini

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Camp Claude Electro-pop | FR 22:00

Porté par l’inarrêtable Diane Sagnier (chanteuse, guitariste, photographe et réalisatrice), par Leo Hellden et Michael Giffts (créateurs du mythique groupe Tristesse Contemporaine), Camp Claude se joue des codes. À la fois rêveur et rageur, d’une sensibilité froide indéniablement anglosaxonne qui n’oublie pas sa folie, le groupe navigue entre les références tout à la fois Massive Attack, The Cardigans, New Order ou… David Lynch !

Sur scène, Camp Claude prend la foudre et délivre une audace rock capable d’électrifier le monde entier. Intemporels et envoûtants, les Camp Claude charment par leur énergie dense et éthérée.

Arthur Fu Bandini Chanson alternative Hybdride | FR 21:00

Hybride et percutant, Arthur Fu Bandini est à la croisée des chemins musicaux tout en incarnant une nouvelle chanson française, alternative et nécessaire. Auteur, compositeur, interprète, il se révèle Artiste total, maîtrisant la prose chantée, le rock, l’électro et la pop. Inspiré par The Clash, Ian Dury, Viagra Boys, Léonard Cohen, Suicide ou encore Sleaford Mods, il donne sens à sa musique dans une fusion des genres.

Soucieux d’un texte riche de questionnements universels et d’images post-surréalistes, Arthur Fu Bandini apparaît hors temps, hors cadre, hors norme et c’est pourquoi sa musique respire la liberté.

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

English :

Camp Claude Electro-pop | FR 22:00

Led by the unstoppable Diane Sagnier (singer, guitarist, photographer and director), Leo Hellden and Michael Giffts (creators of the legendary band Tristesse Contemporaine), Camp Claude plays with codes. At once dreamy and raging, with an undeniably Anglo-Saxon cool sensibility that doesn’t forget its madness, the band navigates between references: at once Massive Attack, The Cardigans, New Order and… David Lynch!

On stage, Camp Claude takes the lightning and delivers a rock audacity capable of electrifying the whole world. Timeless and spellbinding, Camp Claude charm with their dense, ethereal energy.

Arthur Fu Bandini Chanson alternative Hybdride | FR 21:00

Hybrid and hard-hitting, Arthur Fu Bandini is at the crossroads of music, embodying a new French chanson that is both alternative and necessary. Author, composer and performer, he is a total artist, mastering sung prose, rock, electro and pop. Inspired by The Clash, Ian Dury, Viagra Boys, Leonard Cohen, Suicide and Sleaford Mods, he gives meaning to his music through a fusion of genres.

With a text rich in universal questioning and post-surrealist images, Arthur Fu Bandini appears timeless, out of place, out of the norm, which is why his music exudes freedom.

