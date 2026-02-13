Camp Comédie Musicale août 2026, Liesse-Notre-Dame – Académie Comédie Musicale, Liesse-Notre-Dame

Camp Comédie Musicale août 2026 7 – 27 août Liesse-Notre-Dame – Académie Comédie Musicale Aisne

Début : 2026-08-07T15:00:00+02:00 – 2026-08-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-27T00:00:00+02:00 – 2026-08-27T09:00:00+02:00

Du vendredi 7 août au jeudi 27 août 2026, à Liesse-Notre-Dame

Ce camp d’été existe depuis déjà 1997 et réunit les 13-18 ans. Nous vous proposons un nouveau camp spectacle exceptionnel avec le Père Jean Marie Luc. Il est basé sur la préparation en MASTER CLASS et la représentation d’une comédie musicale sur la vie de Sainte Élisabeth de la Trinité permettant aux jeunes de vivre un temps de charité fraternelle intense et de bénéficier d’une formation artistique solide.

Liesse-Notre-Dame – Académie Comédie Musicale
Rue de la Plume au Vent
02350 Liesse-Notre-Dame
Aisne
Hauts-de-France

Faites monter vos jeunes sur la scène de vie ! comédie musicale chant