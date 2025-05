Camp de lecture – Gîte de Beauséjour Montignac-de-Lauzun, 2 juin 2025 07:00, Montignac-de-Lauzun.

Lot-et-Garonne

Camp de lecture Gîte de Beauséjour 1156 Route de Monbahus Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 80 – 80 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-06-02

Le gîte de Beauséjour vous propose des camps de lecture d’été. À chaque session, deux grands thèmes littéraires vous guideront dans une ambiance immersive, pour que vous vous sentiez toujours à votre place. Une invitation à se reconnecter à soi-même, aux histoires et au silence. .

Gîte de Beauséjour 1156 Route de Monbahus

Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 08 27 93

English : Camp de lecture

Le gîte de Beauséjour offers you a week-long reading retreat to slow down, breathe and read at an even gentler, freer pace, with optional wellness treatments. An invitation to reconnect with yourself, with stories and with silence.

German : Camp de lecture

Die Unterkunft Beauséjour bietet Ihnen einen Lese-Retreat von einer ganzen Woche an, bei dem Sie entschleunigen, atmen und lesen können, mit einem noch sanfteren, freieren Rhythmus und der Möglichkeit, optionale Wellness-Behandlungen zu genießen. Eine Einladung, sich wieder mit sich selbst, den Geschichten und der Stille zu verbinden.

Italiano :

Il gîte Beauséjour propone un ritiro di lettura di una settimana per rallentare, respirare e leggere a un ritmo ancora più dolce e libero, con trattamenti benessere opzionali. Un invito a riconnettersi con se stessi, con le storie e con il silenzio.

Espanol :

La casa rural Beauséjour ofrece un retiro de lectura de una semana en el que podrá ralentizar, respirar y leer a un ritmo aún más suave y libre, con tratamientos de bienestar opcionales. Una invitación a reconectar con uno mismo, con las historias y con el silencio.

