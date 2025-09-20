Camp de Légionnaires romains Théâtre romain Philippe Léotard Fréjus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Les membres de la Legion VIII Octavia Forum montent leur camp et vous présenteront les techniques et manœuvres des légionnaires.

Démonstrations :

– samedi à 11h00, 14h30 et 16h30

– dimanche à 10h00, 11h30 et 15h00

Théâtre romain Philippe Léotard 175 Avenue du THEATRE ROMAIN, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494535847 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/theatre-romain-philippe-leotard Dans la ville romaine, le théâtre Philippe-Léotard reçoit des spectacles populaires mêlant la musique, le chant et la danse. Héritage de la culture grecque, le plan épouse la forme d’un hémicycle où les gradins s’ouvrent en éventail face à la scène. Un mur ferme la perspective dans le dos des acteurs et accueille un décor sculpté.

(c) Ville de Fréjus