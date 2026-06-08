Camp de reconstitution US WW2 Ancienne gare Le Neufbourg samedi 8 août 2026.

Le Neufbourg

Camp de reconstitution US WW2

Ancienne gare 30 avenue de la gare Le Neufbourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Revivez l’été 1944 avec l’association Victory at Mortain !

Les 8 et 9 août 2026, découvrez un authentique camp US véhicules, uniformes, tentes, équipements et animations.

Un voyage immersif au cœur de l’histoire pour toute la famille. .

Ancienne gare 30 avenue de la gare Le Neufbourg 50140 Manche Normandie +33 6 48 72 61 12 presidentassovictoryatmortain@gmail.com

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English : Camp de reconstitution US WW2

L’événement Camp de reconstitution US WW2 Le Neufbourg a été mis à jour le 2026-06-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts