Camp des comédiens, Temple Bergerac

Bergerac Dordogne

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-19

Le temple protestant de Bergerac accueille, du 16 au 19 février 2026, un camp d’hiver dédié aux enfants et adolescents de 7 à 14 ans, organisé par le consistoire de l’Église protestante unie de Dordogne.

Ce camp de 4 jours invite les participants à plonger dans l’univers du théâtre à travers des jeux de mise en scène, des activités manuelles, des veillées, ainsi que des sorties découverte. Une expérience ludique et collective, pensée pour stimuler la créativité, l’imaginaire et l’expression de chacun.

Le camp est déclaré Jeunesse et Sports et bénéficie d’un encadrement diplômé et vérifié. Les inscriptions se font sur demande de dossier auprès du pasteur ou de la présidente. Une aide financière peut être accordée aux familles qui en font la demande. .

+33 7 63 68 98 71

