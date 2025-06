Camp des sauvages – Port-de-Lanne 29 juillet 2025 07:00

Landes

Camp des sauvages Port-de-Lanne Landes

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-29

Viens vivre une expérience en pleine nature et partage cette aventure de façon collective ! Amusons-nous et explorons ensemble la forêt de bambous, la bananeraie et le tour de l'étang.

De 7 à 12 ans, réservation obligatoire, places limitées.

De 7 à 12 ans, réservation obligatoire, places limitées.

Viens vivre une expérience en pleine nature !

Apprends à t’orienter, à cuisiner au feu de bois, à fabrique ton instrument de musique, à construire ta propre cabane… Et partage des aventures avec ton groupe !

Amusons-nous et explorons ensemble la forêt de bambous, la bananeraie et le tour de l’étang.

De 7 à 12 ans, réservation obligatoire, places limitées. .

Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 87 23 62 dorine.delmouly@wanadoo.fr

English : Camp des sauvages

Come and experience the great outdoors and share this adventure together! Let’s have fun and explore the bamboo forest, the banana plantation and around the pond.

Ages 7 to 12, booking essential, places limited.

German : Camp des sauvages

Komm mit zu einem Erlebnis in der Natur und teile dieses Abenteuer auf kollektive Weise! Lass uns Spaß haben und gemeinsam den Bambuswald, die Bananenplantage und den Rundgang um den Teich erkunden.

Von 7 bis 12 Jahren, Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza all’aria aperta e a condividere questa avventura insieme! Divertiamoci insieme ad esplorare la foresta di bambù, la piantagione di banane e il laghetto.

Dai 7 ai 12 anni, prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Espanol : Camp des sauvages

Ven a disfrutar de la naturaleza y a compartir esta aventura Divirtámonos juntos y exploremos el bosque de bambú, la plantación de plátanos y los alrededores del estanque.

De 7 a 12 años, imprescindible reservar, plazas limitadas.

