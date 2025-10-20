Camp d’escalade d’automne en falaise: GE-visIci Rocher P+R du Trèfle-Blanc Genève

Camp d’escalade d’automne en falaise: GE-visIci Rocher P+R du Trèfle-Blanc Genève lundi 20 octobre 2025.

Camp d’escalade d’automne en falaise: GE-visIci Rocher 20 – 24 octobre P+R du Trèfle-Blanc

CHF 275 à CHF 550.- /- 5% pour 3 enfants de Lancy, sous réserve de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T09:00 – 2025-10-20T17:00

Fin : 2025-10-24T09:00 – 2025-10-24T17:00

Détails du programme et informations complémentaires:

https://tchili.ch/camp-oct-gevisici

Places limitées et inscription nécessaire.

Matériel (chaussons, casque, baudrier) technique et pédagogique fourni.

Cette activité est inclusive. En cas de nécessité d’aménagement ou d’encadrement spécifique, nous vous demandons de prendre contact avec nous préalablement afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.

En cas de pluie ou de conditions incompatibles avec l’activité prévue: escalade en salle privée et autres activités compatibles avec la météo et les conditions.

Ce camp fait partie du programme GE-visIci. Ce programme facilite l’apprentissage et l’intégration par le sport. Les activités sont ouvertes pour les francophones et non-francophones afin de promouvoir les échanges. En plus des camps, ce programme propose des cours hebdomadaires de français, des cours d’escalade et des excursions & découvertes sportives le week-end. Il est soutenu par la République et le canton de Genève.

P+R du Trèfle-Blanc Ch. du Trèfle-Blanc, 1213 Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève

Amuse-toi et grimpe en falaise! 5 journées pour grimper, vivre des aventures extraordinaires, te faire des ami-es et pratiquer le français ou faciliter l’intégration de tes camarades en t’amusant!

©KB, Tchili Easy Learning