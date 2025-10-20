Camp d’escalade d’automne: Learn&Climb en falaise P+R du Trèfle-Blanc Genève

Camp d’escalade d’automne: Learn&Climb en falaise 20 – 24 octobre P+R du Trèfle-Blanc

CHF 367 à CHF 550.- /- 5% pour 3 enfants de Lancy, sous réserve de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T09:00 – 2025-10-20T17:00

Fin : 2025-10-24T09:00 – 2025-10-24T17:00

Détails du programme et informations complémentaires:

https://tchili.ch/lclimb-prog

Places limitées et inscription nécessaire.

Matériel (chaussons, casque, baudrier) technique et pédagogique fourni.

Cette activité est inclusive. En cas de nécessité d’aménagement ou d’encadrement spécifique, nous vous demandons de prendre contact avec nous préalablement afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.

En cas de pluie ou de conditions incompatibles avec l’activité prévue : escalade en salle privée et autres activités compatibles avec la météo et les conditions.

Amuse-toi et grimpe en falaise! Profite de 5 journées pour grimper, vivre des aventures extraordinaires, te faire des ami-es et en plus pratiquer l’anglais dans un contexte sportif de manière ludique.

©KB, Tchili Easy Learning