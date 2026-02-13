Camp d’hiver GE-visIci – Sports de neige, P+R du Trèfle-Blanc, Genève

Camp d’hiver GE-visIci – Sports de neige 23 – 27 février P+R du Trèfle-Blanc

CHF 324.30 à 590 CHF.- /- 5% pour 3 enfants de Lancy, sous réserve de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T08:30:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

Détails du programme et informations complémentaires:

Places limitées et inscription nécessaire.

Matériel technique est prêté dans la mesure des stocks disponibles et les supports pédagogiques sont fournis.

Cette activité est inclusive. En cas de nécessité d’aménagement ou d’encadrement spécifique, nous vous demandons de prendre contact avec nous préalablement afin que nous puissions discuter des mesures nécessaires et de leur faisabilité.

En cas de conditions incompatibles avec l’activité prévue: escalade en falaise ou en salle privée et autres activités compatibles avec la météo et les conditions.

Pour faciliter la participation et réduire notre empreinte écologique, nous proposons 2 lieux de rendez-vous, l’un à Lancy, l’autre à Vernier.

Ce camp fait partie du programme GE-visIci. Ce programme facilite l’apprentissage et l’intégration par le sport. Les activités sont ouvertes pour les francophones et non-francophones afin de promouvoir les échanges. En plus des camps, ce programme propose des cours hebdomadaires de français, des cours d’escalade et des excursions & découvertes sportives le week-end. Il est soutenu par la République et le canton de Genève.

Amuse-toi et pratique des sports de neige!5 journées pour glisser, vivre des aventures enneigées, te faire des ami-es et pratiquer le français ou faciliter l’intégration de tes camarades en t’amusant!

