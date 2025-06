Camp & marché médieval Herchies 21 juin 2025 10:00

Oise

Camp & marché médieval Chemin du Brûle Herchies Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! La mairie d’Herchies, en partenariat avec le comité des fêtes et le club de football de la commune, organise un weekend de reconstitution médiévale les 21 et 22 juin 2025. Faites un voyage immersif au coeur du Moyen Âge !

Qui n’a jamais rêvé d’enfiler une armure ou de manier l’épée comme un chevalier ? Après une 1re édition réussie en 2024 qui mettait à l’honneur l’épopée napoléonienne, le stade Marcel-Dassault d’Herchies se métamorphosera en campement médiéval le weekend des 21 et 22 juin 2025.

L’événement réunira, sur le même site, des artisans et des associations spécialisées dans la reconstitution historique Anim’oise, De fer et de bronze, la Compagnie Excalibur Yvelines, la Guilde du Lys d’Or ou encore les Lions de Montfort qui y installeront leur campement.

Au programme deux journées riches en aventures. Un coup de canon marquera le début et la fin des festivités. Les associations proposeront des démonstrations de combat à l’épée et de tirs d’artillerie. Les chevaliers en armure s’affronteront lors de pas d’armes.

Le public pourra également découvrir les secrets de fabrication du cuir, des tissus, des blasons, des armes dans la forge (épée, lance, arbalète) et manier celles-ci lors d’animations ponctuelles.

Au foyer des gueux, les artisans feront découvrir les mets et usages du temps jadis cuisine, hygiène pour permettre aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la vie civile des chevaliers. En outre, l’exposition “De fer et de bronze”, autour du terrain de foot, dévoilera les secrets du bleu d’Amiens, un pigment très prisé par les teinturiers du Moyen Âge.

Ce camp plein de vie sera aussi imprégné de musique médiévale, aux sons de la cornemuse et de la vielle à roue. En fin de journée, les troupes défileront dans les rues du village et feront une séance photo devant l’église, pour immortaliser cette épopée médiévale. 0 .

