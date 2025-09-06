Camp militaire à St Saulve Saint-Saulve

Camp militaire à St Saulve Saint-Saulve samedi 6 septembre 2025.

Camp militaire à St Saulve

Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

IMMERSION DANS L’AMBIANCE DE LA LIBÉRATION à Saint-Saulve

Les 6 & 7 septembre, venez ressentir l’ambiance de l’un des moments charnières de notre Histoire la Libération !

Montez à bord des jeeps, observez la reconstitution d’un camp militaire, laissez-vous bercer par le rythme de la musique post-guerre…

Un week-end idéal pour s’imprégner de l’ambiance que nous font revivre des passionnés en costumes d’époque.

Vous pourrez profiter de ce temps fort pour vous recueillir au monument aux morts, en mémoire de l’ensemble des forces alliées qui ont oeuvré pour la Libération de la France.

Ces deux jours festifs vous donneront également l’opportunité de faire un tour dans le quartier du Bas-Marais, qui sera à la fête les 6 et 7 septembre (programmation à retrouver sur la page facebook « Les fêtes du marais »).

Quant aux chineurs du Bas marais, ils sont les bienvenus sur le camp militaire ! 0 .

Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Camp militaire à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes