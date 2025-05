Camp Miller – Rue Les Esnaults Sainte-Mère-Église, 31 mai 2025 10:00, Sainte-Mère-Église.

Camp militaire et camp civil, exposition photo et display.

Petite restauration sur place

Rue Les Esnaults Chef-du-Pont

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 7 44 70 16 90

English : Camp Miller

Military and civilian camp, photo exhibition and display.

Light refreshments on site

German :

Militärlager und Zivillager, Fotoausstellung und Display.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Italiano :

Campi militari e civili, mostra fotografica ed esposizione.

Leggero rinfresco in loco

Espanol :

Campamentos militares y civiles, exposición fotográfica y muestra.

Refrescos ligeros in situ

