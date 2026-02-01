Camp multi-activités (9-14 ans) Tournon-Saint-Martin

Camp multi-activités (9-14 ans)

Gîte du moulin Tournon-Saint-Martin Indre

Début : 2026-02-16 09:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

2026-02-16

L’espace de loisirs de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse propose pendant les vacances un camp pour les 9 -14 ans.Familles

Découvrez notre camp multi-activité à Tournon ! Au programme: des balades en vélos, jeux extérieurs, pêche, escalade et pleins d’autres activités …. .

Gîte du moulin Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 08 87 espacedeloisirs@cc-brennevaldecreuse.fr

The Communauté de Communes Brenne Val de Creuse leisure center offers a vacation camp for 9-14 year olds.

