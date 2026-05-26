Anglars-Saint-Félix

Camp nature en tente

Anglars-Saint-Félix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-27

Camp à destination des enfants de 8-11 ans

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Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 74 84 57 52 lespiboulets@gmail.com

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English :

Camp for children aged 8-11

L’événement Camp nature en tente Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)