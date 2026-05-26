Camp nature en tente Anglars-Saint-Félix
Camp nature en tente Anglars-Saint-Félix lundi 27 juillet 2026.
Anglars-Saint-Félix
Camp nature en tente
Anglars-Saint-Félix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-27
Camp à destination des enfants de 8-11 ans
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Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 74 84 57 52 lespiboulets@gmail.com
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English :
Camp for children aged 8-11
L’événement Camp nature en tente Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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