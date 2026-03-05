Camp Pisteur et petit débrouillard de la nature Cuisery
Camp Pisteur et petit débrouillard de la nature
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
2026-04-07
De 8 à 12 ans.
Le centre Eden te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et devenir un as du système D en milieu naturel. Au programme reconnaissance d’indices de présence, moulages d’empreintes, initiation au feu, découverte des nœuds et construction d’une cabanes sur plusieurs jours. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
