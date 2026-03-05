Camp Pisteur et petit débrouillard de la nature Cuisery

Camp Pisteur et petit débrouillard de la nature

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

2026-04-07

De 8 à 12 ans.

Le centre Eden te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et devenir un as du système D en milieu naturel. Au programme reconnaissance d’indices de présence, moulages d’empreintes, initiation au feu, découverte des nœuds et construction d’une cabanes sur plusieurs jours. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

