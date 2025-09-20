Camp scandinave au Camp de Péran Le Camp de Péran Plédran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent au camp de Péran !

Nous sommes ravis de vous retrouver cette année au camp de Péran, à Plédran, pour un week-end riche en découvertes et en animations. Grâce au soutien de la mairie et de la médiathèque de Plédran, l’événement prend encore plus d’ampleur avec plus de troupes, des artisans et de nouvelles animations.

Au programme :

Cinq troupes de reconstituteurs vous feront revivre la vie au Xe siècle : Vie de camp, cuisine, artisanat, échanges sur la vie quotidienne de l’époque. Spectaculaires démonstrations de combats en duel et en ligne !

Des artisans partageront leur savoir-faire et exposeront leurs créations.

Conférence archéo : Gérard Matser, doctorant en archéologie, vous présentera les découvertes faites sur le site et les recherches en cours.

Ateliers participatifs :Tir à l’arc traditionnel ; Initiation à l’archéologie avec un bac de fouilles pour les enfants

Visites guidées du site

Buvette sur place, en partenariat avec l’association de quartier de Péran.

Le Camp de Péran Rue du Camp Péran, 22960 Plédran Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne http://www.pledran.fr/Le-camp-de-Peran.html https://www.facebook.com/VILLEDEPLEDRAN/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089399 Ce site exceptionnel est classé monument historique depuis 1875. Il est la trace rare en Bretagne d’un camp fortifié et vitrifié qui aurait connu la présence viking au Xe siècle.

J. Coquel (Les Gardiens du Camp, association)