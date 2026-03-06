Camp Texas à la Batterie de Crasville

Lieu-dit les landes Crasville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Camp de reconstitution, visite des blockhaus, exposition et démonstration de chars et de véhicules.

Concert tous les soirs.

Buvette et restauration

Camp de reconstitution, visite des blockhaus, exposition et démonstration de chars et de véhicules. Concert tous les soirs.

Buvette et restauration. .

Lieu-dit les landes Crasville 50630 Manche Normandie +33 6 41 19 21 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Camp Texas à la Batterie de Crasville

Re-enactment camp, tour of the blockhouses, exhibition and demonstration of tanks and vehicles.

Concert every evening.

Refreshments and catering

L’événement Camp Texas à la Batterie de Crasville Crasville a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cotentin