CAMPAGNE EN FÊTE

Corbeil-Cerf Oise

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-06 2025-09-07

Venez découvrir les coulisses de l’agriculture, de la fourche à la fourchette !

Cet événement unique est l’occasion parfaite pour échanger avec les agriculteurs, en apprendre plus sur notre territoire et profiter d’un week-end convivial et familial.

La plus grande fête agricole du département, organisée tous les deux ans Marché du terroir, Moiss’batt’cross, ferme pédagogique avec présentation de matériels agricoles et d’animaux (ovins, bovins, équins…), labyrinthe de maïs, démonstrations de voltige équestre, Autofoot !

Et plein d’autres activités pour les grands comme pour les petits.

Restauration sur place. 0 .

Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 11 44 07 jeunesagriculteursdeloise@gmail.com

English :

The department’s biggest agricultural festival, held every two years: Local produce market, Moiss’batt’cross, presentation of agricultural equipment and animals (sheep, cattle, horses…), corn maze, Autofoot!

German :

Das größte landwirtschaftliche Fest des Departements, das alle zwei Jahre veranstaltet wird: Markt der Region, Moiss’batt’cross, Präsentation von landwirtschaftlichen Geräten und Tieren (Schafe, Rinder, Pferde…), Maislabyrinth, Autofoot!

Italiano :

La più grande festa agricola del dipartimento, che si tiene ogni due anni: mercato dei prodotti locali, Moiss’batt’cross, presentazione di attrezzature e animali agricoli (pecore, bovini, cavalli, ecc.), labirinto di mais, Autofoot!

Espanol :

La mayor fiesta agrícola del departamento, que se celebra cada dos años: mercado de productos locales, Moiss’batt’cross, presentación de material agrícola y animales (ovejas, vacas, caballos, etc.), laberinto de maíz, ¡Autofoot!

