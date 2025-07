Campagne Inf’eau mer à la Plage du Bestouan Plage du Bestouan Cassis

Mercredi 9 juillet 2025 de 9h30 à 16h30.

Mercredi 30 juillet 2025 de 9h30 à 16h30. Plage du Bestouan Avenue de l’Amiral Ganteaume Cassis Bouches-du-Rhône

La campagne Inf’eau mer sera présente cet été sur les plages du littoral pour répondre à vos questions concernant l’environnement et la protection de la mer.

Cette campagne aura lieu de 9h30 à 16h30 à la Plage du Bestouan. .

Plage du Bestouan Avenue de l’Amiral Ganteaume Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 99 10 01 contact@mediterranee2000.org

English :

The Inf?eau mer campaign will be on the beaches along the coast this summer to answer your questions about the environment and protecting the sea.

German :

Die Kampagne Inf?eau mer wird diesen Sommer an den Stränden der Küste präsent sein, um Ihre Fragen zum Thema Umwelt und Meeresschutz zu beantworten.

Italiano :

La campagna Inf?eau mer sarà presente quest’estate sulle spiagge del litorale per rispondere alle vostre domande sull’ambiente e sulla protezione del mare.

Espanol :

La campaña Infœeau mer estará este verano en las playas del litoral para responder a sus preguntas sobre el medio ambiente y la protección del mar.

