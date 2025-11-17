Campagne vidéos – clips Je choisis l’industrie vienne condrieu agglomeration Caluire-et-Cuire

Campagne vidéos – clips Je choisis l’industrie vienne condrieu agglomeration Caluire-et-Cuire lundi 17 novembre 2025.

Campagne vidéos – clips Je choisis l’industrie Lundi 17 novembre, 09h00 vienne condrieu agglomeration Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T09:30:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T09:30:00

17 clips vidéo pour découvrir la richesse des métiers et des industries de notre territoire

vienne condrieu agglomeration 30 avenue general leclerc Caluire-et-Cuire 69300 Vassieux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.youtube.com/watch?v=TY_NAl99iZA

campagne des métiers industriels du territoire clip video