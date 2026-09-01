Campagnes ensorcelées Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
dimanche 18 octobre 2026 · Écomusée de la Bintinais · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
Campagnes ensorcelées Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 18 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
La campagne bretonne réveille ses vieux démons et ses plus grands mystères. Venez frissonner en famille et découvrir comment les sorts frappaient les fermes d’autrefois… et comment on cherchait à les…
À quelques jours d’Halloween, la campagne bretonne réveille ses vieux démons et ses plus grands mystères.
Venez frissonner en famille et découvrir comment les sorts frappaient les fermes d’autrefois… et comment on cherchait à les lever.
Laissez-vous tenter par cet après-midi mystérieux : fabrication d’élixir du potager, création de masques de monstres, contes qui font peur, visites ensorcelées et conférence historique avec Christophe Auray, vétérinaire et spécialiste de la sorcellerie dans les fermes.
Oserez-vous franchir les portes de l’Écomusée ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-18T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T18:00:00.000+02:00
1
0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/
Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
- Journées européennes du matrimoine et du patrimoine Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 20 septembre 2026
- Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 20 septembre 2026
- Fête de la science Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 11 octobre 2026
- Fête de la science, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 11 octobre 2026
- Campagnes ensorcelées, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 18 octobre 2026