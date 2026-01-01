Campalune en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre

Campalune en concert

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Deux voix féminines portées par la guitare et le ukulélé. Une pop française sensible, colorée et harmonieuse, à l’esthétique poétique affirmée. Réservation par téléphone.

.

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two female voices supported by guitar and ukulele. Sensitive, colorful and harmonious French pop with a strong poetic aesthetic. Reservations by phone.

L’événement Campalune en concert Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65