Campalune en concert à l'odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre
Campalune en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre samedi 17 janvier 2026.
Campalune en concert
à l'odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Deux voix féminines portées par la guitare et le ukulélé. Une pop française sensible, colorée et harmonieuse, à l’esthétique poétique affirmée. Réservation par téléphone.
à l'odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87
English :
Two female voices supported by guitar and ukulele. Sensitive, colorful and harmonious French pop with a strong poetic aesthetic. Reservations by phone.
