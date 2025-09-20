Campement de l’association Letavia Creac’h Moyec – site de l’ancien magasin à poudre Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Campement de l’association Letavia 20 et 21 septembre Creac’h Moyec – site de l’ancien magasin à poudre Finistère

Creac’h Moyec se situe entre le carrefour qui amène à la poudrerie et le lieu dit du Pont Neuf à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

– pas de sanitaire sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des JEP 2025, l’association de reconstitution historique Letavia ouvre au public le site communal de Creac’h Moyec (ancien magasin à poudre, derrière les grandes grilles à proximité du Pont Neuf)

Sur place :

– campement du Ve siècle après JC avec activités diverses : présentation de l’équipement militaire, vie quotidienne, cuisine, etc.

– chantier de construction d’un premier bâtiment : travail du bois, charpente.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/letavia.teulu

Letavia est une association de reconstitution historique et d’histoire vivante, créée en 2007, qui a son siège sur la commune et qui s’intéresse à l’Antiquité Tardive et au Haut Moyen Age en Bretagne et dans les Iles Britanniques. Ses membres présentent des reproductions fidèles des tenues, vêtements, outils et armement issus d’une analyse rigoureuse des des sources anciennes entre les Ve et XIe siècles et interviennent régulièrement auprès de musées et d’archéosites en Bretagne, en France comme ailleurs en Europe.

Le site de l’ancien magasin à poudre près du Pont Neuf leur a été prêté par la commune avec comme objectif sur le long terme la construction d’un village du Haut Moyen Age d’après plusieurs découvertes archéologiques réalisées en Bretagne ces dernières années.

Creac'h Moyec – site de l'ancien magasin à poudre Creac'h Moyec, 29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 Finistère Bretagne Projet de reconstitution d'un village du Haut Moyen Age breton (Ve-Xe siècles) par l'association Letavia, sur un terrain mis à disposition par la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h (site de l'ancien magasin à poudre). Accès à pied par l'une des 2 grilles métalliques monumentales le long de la route de Brest (attention au trafic). Pas de parking.

