Campement médiéval au château de Trévoux Château-fort de Trévoux Trévoux

Campement médiéval au château de Trévoux Château-fort de Trévoux Trévoux samedi 20 septembre 2025.

Campement médiéval au château de Trévoux 20 et 21 septembre Château-fort de Trévoux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La troupe de mercenaires « Les Infâmes » vous ouvre les portes de son campement médiéval et vous invite à découvrir ses animations : présentation d’armes, démonstrations de lancer de couteaux, ou encore un passage par leur redoutable stand de torture. Serez-vous assez téméraire pour entrer dans leur univers ? Taverne sur place.

RDV derrière le château fort

Organisé par Les Rives du Temps

Château-fort de Trévoux Chemin des tours, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 36 32 http://www.tourisme.fr/trevoux https://www.facebook.com/tourisme.trevouxsaonevallee Les éléments du château-fort de Trévoux parvenus jusqu’à nous ont été construits au cours du XIVe siècle.

Vers 1300 : construction de la tour octogonale (tour maîtresse, ou donjon, du château-fort) et des courtines nord et sud ;

Vers 1360 : rajout de deux tours et du mur ouest séparant la haute cour de la basse-cour aujourd’hui disparue. Un nouveau bâtiment, le bâtiment de corps de logis est adossé contre le mur ouest.

Nous disposons de très peu d’informations concernant la basse-cour qui semble être tombée en ruine et avoir été abandonnée rapidement, dès la fin du XVe siècle. Toutefois, il est possible que la tour carrée ait été la première construite, en tant qu’ouvrage de défense isolée, puis reliée à la tour octogonale construite dans un second temps.

Soulignons la richesse architecturale de la tour maîtresse, octogonale et bichrome, entièrement construite en pierre de taille. Elle mesurait 28 mètres à l’origine, mais a été amputée de deux étages à la Révolution. Elle culmine aujourd’hui à 16 mètres de hauteur et offre un incomparable point de vue sur toute la vallée de la Saône, les Alpes et le Beaujolais.

Journées européennes du patrimoine 2025

CCDSV