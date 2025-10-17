Camper Van Week-End à Apremont Apremont

Rue de Verneuil Apremont Oise

Tarif : 8 – 8 – 10

Début : 2025-10-17 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Bienvenue au plus grand événement vanlife de France !

Le Camper Van Week-End, c’est l’événement 100 % vans, fourgons aménagés et solutions mobiles pour camper et voyager à tous les budgets. Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025, venez vivre au rythme du voyage itinérant.

Le Camper Van Week-End pour…DÉCOUVRIR, S’INFORMER, S’ÉQUIPER

Ce rendez-vous incontournable dédié aux tendances vanlife est l’événement qui réunit le plus grand nombre de spécialistes en France. C’est l’occasion rêvée de venir partager, échanger, s’informer et découvrir un grand nombre de modèles, du petit monospace de loisirs à toit relevable au grand fourgon haut de gamme en passant par les propositions alternatives que constituent les kits ou cellules amovibles, les teardrops ou encore les tentes de toit. Des plus grands noms du secteur aux nouveaux venus, industriels ou artisans, neuf ou occasion, les aménageurs les plus réputés seront réunis aux côtés d’autres acteurs du secteur équipementiers, accessoiristes, loueurs…

On vient au Camper Van Week-End pour

• faire le grand saut dans la vanlife en dénichant son premier véhicule

• équiper ou renouveler celui que l’on possède déjà

• louer pour tester, avant de devenir accro

• rencontrer d’autres passionnés et profiter de trois jours de fête dans une super ambiance 8 .

Rue de Verneuil Apremont 60300 Oise Hauts-de-France contact@yogi-editions.com

