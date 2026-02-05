CAMPER VAN WEEK-END Camping de l’Étang Brissac Loire Aubance

CAMPER VAN WEEK-END

Camping de l’Étang 603 impasse du Domaine de l’Étang Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le Camper Van Week-End est le plus complet des salons dédiés aux vans, aux fourgons aménagés et autres solutions mobiles pour camper et voyager à tous les budgets. Durant trois jours, venez vivre au rythme de la vanlife et du voyage itinérant dans une ambiance conviviale et en musique !

Le Camper Van Week-End est un événement incontournable qui réunit le plus grand nombre de spécialistes de la vanlife en France. Des plus grands noms du secteur aux nouveaux venus, constructeurs, aménageurs, indépendants, loueurs, équipementiers, accessoiristes…, une multitude d’exposants vous donnent rendez-vous ! Quel que soit votre projet et son stade d’avancement, ils se feront un plaisir de vous accompagner pour lui donner vie.

Venez également rencontrer des équipages de vanlifers aguerris sur le Village Vanlife pour échanger avec eux. Aménagement, vie à bord, vanlife en famille ou à temps plein, destinations lointaines…, ils sont incollables et surtout très sympathiques !

Tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit, le festival We Love Van prend ses quartiers avec de nombreux groupes et artistes qui se relaieront sur scène tout au long du week-end. Une énergie nouvelle vient décupler nos sens place à la musique live avec une programmation colorée et dansante !

Entrée libre au Village Exposants et aux concerts. Parking 3 jours 8 € en ligne 10 € sur place. Bivouac 4 nuits 40 € en ligne 50 € sur place.

Restauration sur place (foodtrucks). Inscription conseillée sur www.camper-van-week-end.fr/inscription-brissac/ .

+33 6 11 60 82 86 contact@yogi-editions.com

English :

The Camper Van Week-End is the most complete show dedicated to vans, converted vans and other mobile solutions for camping and travelling at all budgets. For three days, come and live to the rhythm of vanlife and itinerant travel in a friendly atmosphere and with music!

