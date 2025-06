Campi-puces avec apéro musical Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre 6 juillet 2025 09:00

Haute-Loire

Camping du plan d'eau 302 impasse du camping Céaux-d'Allègre Haute-Loire

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-08-03 16:00:00

2025-07-06

2025-08-03

2025-09-07

Vendre ou chiner au bord de la rivière loin des foules pourquoi pas ?

Un emplacement sur le parking du camping est ouvert gratuitement aux vendeurs occasionnels !

N’hésitez pas à réserver vos places .

Restauration et buvette sur place .

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Why not sell or bargain by the river, away from the crowds?

A space in the campsite parking lot is open free of charge to occasional sellers!

Don’t hesitate to reserve your spot.

Catering and refreshments on site.

German :

Verkaufen oder Stöbern am Flussufer abseits der Massen warum nicht?

Ein Platz auf dem Parkplatz des Campingplatzes ist für Gelegenheitsverkäufer kostenlos geöffnet!

Zögern Sie nicht, Ihre Plätze zu reservieren.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Perché non vendere o contrattare in riva al fiume, lontano dalla folla?

Un posto nel parcheggio del campeggio è aperto gratuitamente ai venditori occasionali!

Non esitate a prenotare il vostro posto.

Ristorazione e ristoro in loco.

Espanol :

¿Por qué no vender o regatear junto al río, lejos de las multitudes?

Los vendedores ocasionales disponen gratuitamente de un espacio en el aparcamiento del camping

No dude en reservar su plaza.

Servicio de comidas y refrescos in situ.

