Camping Cosmos Abbeville

Camping Cosmos

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 10:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11

Cie Dérivation

Ce soir, deux campeuses dorment sous les étoiles. Mais voilà qu’une tempête se lève, il va falloir se retrousser les manches pour la traverser! À coups de décollage cosmique, intergalactique, de pêche magique ou de grotte préhistorique, tout est bon pour affronter le vent, la peur, la nuit et surtout vivre à deux le voyage ! Mêlant chant, danse, et théâtre d’objets, elles vivront leur aventure délirante aux sons d’un vaste répertoire classique allant de la renaissance à nos jours. Cette odyssée lyrique pour les touts-petits joue l’équilibre et le déséquilibre, les bruits, le souffle, le silence, les harmonies rassurantes ou le chaos rythmique dans des arrangements rendant hommage aux grands thèmes de Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach et Bériot.

Spectacle en partenariat avec La Clé des Chants

Cie Dérivation

Ce soir, deux campeuses dorment sous les étoiles. Mais voilà qu’une tempête se lève, il va falloir se retrousser les manches pour la traverser! À coups de décollage cosmique, intergalactique, de pêche magique ou de grotte préhistorique, tout est bon pour affronter le vent, la peur, la nuit et surtout vivre à deux le voyage ! Mêlant chant, danse, et théâtre d’objets, elles vivront leur aventure délirante aux sons d’un vaste répertoire classique allant de la renaissance à nos jours. Cette odyssée lyrique pour les touts-petits joue l’équilibre et le déséquilibre, les bruits, le souffle, le silence, les harmonies rassurantes ou le chaos rythmique dans des arrangements rendant hommage aux grands thèmes de Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach et Bériot.

Spectacle en partenariat avec La Clé des Chants .

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Cie Dérivation

Tonight, two campers sleep under the stars. But a storm is brewing, and they’re going to have to roll up their sleeves to ride it out! With cosmic and intergalactic take-offs, magical fishing and prehistoric caves, they face the wind, the fear, the night and, above all, the journey together! Combining song, dance and object theater, they will live out their delirious adventure to the sounds of a vast classical repertoire ranging from the Renaissance to the present day. This lyrical odyssey for toddlers plays with balance and imbalance, noise, breath, silence, reassuring harmonies and rhythmic chaos in arrangements paying tribute to the great themes of Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach and Bériot.

Show in partnership with La Clé des Chants

German :

Cie Dérivation

Heute Nacht schlafen zwei Camperinnen unter den Sternen. Doch dann zieht ein Sturm auf, und sie müssen die Ärmel hochkrempeln, um ihn zu überstehen Mit einem kosmischen oder intergalaktischen Start, einem magischen Fischfang oder einer prähistorischen Höhle ist alles möglich, um dem Wind, der Angst und der Nacht zu trotzen und vor allem die Reise zu zweit zu erleben! Mit einer Mischung aus Gesang, Tanz und Objekttheater erleben sie ihr verrücktes Abenteuer zu den Klängen eines großen klassischen Repertoires, das von der Renaissance bis heute reicht. Diese lyrische Odyssee für die Kleinsten spielt mit Gleichgewicht und Ungleichgewicht, Geräuschen, Atem, Stille, beruhigenden Harmonien oder rhythmischem Chaos in Arrangements, die den großen Themen von Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach und Bériot huldigen.

Aufführung in Zusammenarbeit mit La Clé des Chants

Italiano :

Cie Dérivation

Questa notte, due campeggiatori dormono sotto le stelle. Ma si sta preparando una tempesta e dovranno rimboccarsi le maniche per superarla! Tra decolli cosmici e intergalattici, pesca magica e grotte preistoriche, si tratta di affrontare il vento, la paura, la notte e, soprattutto, il viaggio insieme! Combinando canto, danza e teatro d’oggetti, vivranno la loro delirante avventura sulle note di un vasto repertorio classico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Questa odissea lirica per i giovanissimi gioca con l’equilibrio e lo squilibrio, il rumore, il respiro, il silenzio, le armonie rassicuranti e il caos ritmico in arrangiamenti che rendono omaggio ai grandi temi di Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach e Bériot.

Spettacolo in collaborazione con La Clé des Chants

Espanol :

Cie Dérivation

Esta noche, dos campistas duermen bajo las estrellas. Pero se avecina una tormenta, ¡y tendrán que arremangarse para capearla! Con despegues cósmicos e intergalácticos, pesca mágica y cuevas prehistóricas, se trata de enfrentarse al viento, al miedo, a la noche y, sobre todo, ¡al viaje juntos! Combinando canto, danza y teatro de objetos, vivirán su delirante aventura al son de un vasto repertorio clásico que abarca desde el Renacimiento hasta nuestros días. Esta odisea lírica para los más pequeños juega con el equilibrio y el desequilibrio, el ruido, la respiración, el silencio, las armonías tranquilizadoras y el caos rítmico en arreglos que rinden homenaje a los grandes temas de Lassus, Vivaldi, Purcell, Verdi, Grieg, Offenbach y Bériot.

Espectáculo en colaboración con La Clé des Chants

L’événement Camping Cosmos Abbeville a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME