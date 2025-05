CAMPING DU CANAL CONCERT DE DOS ARGENTÉ B – Blain, 28 mai 2025 18:30, Blain.

Dos Argenté B, alias Alain Gattepaille, vous donne rendez-vous au Camping du Canal, pour un apéro concert (première partie) pause repas et un dessert concert (deuxième partie). Participation au chapeau. Restauration rapide sur place.

18h30 Apéro Concert (1ere partie)

Pause Repas sur place

20h15 Dessert concert (2ème partie)

réservation 02 40 51 03 51 .

Rue Henri II de Rohan

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 51 03 51

English :

Dos Argenté B, alias Alain Gattepaille, invites you to the Camping du Canal, for an aperitif concert (first part), a lunch break and a dessert concert (second part). Participation by hat. Fast food on site.

German :

Dos Argenté B, alias Alain Gattepaille, lädt Sie auf dem Campingplatz des Kanals zu einem Aperitifkonzert (erster Teil), einer Essenspause und einem Dessertkonzert (zweiter Teil) ein. Teilnahme mit Hut. Schnellrestaurants vor Ort.

Italiano :

Dos Argenté B, alias Alain Gattepaille, si esibirà al Camping du Canal per un concerto aperitivo (primo tempo), un pasto e un concerto di dolci (secondo tempo). Partecipazione a cappello. Fast food disponibile in loco.

Espanol :

Dos Argenté B, alias Alain Gattepaille, actuará en el Camping du Canal para un concierto de aperitivo (primera parte), una comida y un concierto de postres (segunda parte). Participación con sombrero. Comida rápida disponible in situ.

